Rheinmetall, ABD için Doğu Avrupa'ya Mühimmat Tedarik Edecek

Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD adına bir Doğu Avrupa ülkesine büyük miktarda top mühimmatı tedarik edeceğini açıkladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, şirketin ABD hükümeti tarafından görevlendirilen Global Military Products şirketinin alt yüklenicisi olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Doğu Avrupa'daki bir ülke için yaklaşık 444 milyon avro değerinde mühimmat üretmek üzere bir sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamaya göre, teslimatların 2026'da başlaması ve Haziran 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Rheinmetall, ülkenin adını açıklamazken, Alman silah üreticisi geçmişte Ukrayna gibi ülkeler için de mühimmat üretmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya yöneltirken Alman silah üreticisi Rheinmetall'in satışlarının artmasını sağlıyor.

Şirket, 2027'ye kadar yılda 1,5 milyon 155 mm top mermisi üretmeyi hedefliyor.