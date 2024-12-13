Restoranlarda harcama limiti dönemi! Bir çaya bin 500 TL ödeyebilirsiniz

Ünlü tatil bölgelerinde görmeye alışık olduğumuz "harcama limiti", restoranlarda da görülmeye başladı. Restoranlarda önce kuver ardından servis ücreti tartışmaları sıcaklığını korurken, özellikle Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerindeki "harcama limiti" hepsinden çok konuşulmaya başladı.

BAZI RESTORANLARDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Olmayan ücreti vatandaşlardan isteyen işletmeler için yetkililer "ceza" yolunu gösterirken, bu da soruna çare olmadı. Genellikle bin 500 lira olan bu limit uygulaması İstanbul'daki bazı restoranlarda da uygulanmaya başladı. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun usulsüzlük olduğunu vurgularken, vatandaşlar "ayrımcılık" dedi.

HEMEN ŞİKAYET EDİN

Harcama limiti diye bir şeyin olmadığını ve bunun usulsüzlük olduğunu belirten hukukçular, menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı olmadığını belirtti. Böyle bir durumla karşılaşılınca şikayette bulunulması gerektiğini belirten hukukçular, uygulamanın ayrımcılık olduğunu da ifade ederek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunulabileceğini bildirdi.