RePie Portföy'ün yeni Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu oldu. Finans sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Dayıoğlu, yatırım fonları ve servet yönetimi alanındaki bilgi ve tecrübesiyle şirketin büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, yönetim ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, finans sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Altuğ Dayıoğlu, şirketin yeni Genel Müdürü olarak atandı. Dayıoğlu, menkul kıymet yatırım fonlarının çeşitliliğini ve performansını artırmaya odaklanacak. Ayrıca, RePie Portföy'ün girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarındaki kategori lideri konumunu korumasına ve büyütmesine liderlik edecek.

Altuğ Dayıoğlu kariyerine Hazine Müsteşarlığı'nda başladı. İş Portföy, TEB Portföy, Odeabank, Ata Yatırım, ÜNLÜ Portföy gibi kuruluşlarda varlık/servet yönetimi, ürün geliştirme ve stratejik yatırım alanlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Cenevre merkezli Bordier & Cie bünyesinde Kıdemli Yatırım Analisti olarak rol aldı. Son olarak Allbatross Portföy'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dayıoğlu, şirketin kurumsal büyüme stratejilerinin oluşturulmasında önemli rol oynadı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Dayıoğlu, İngiltere'de önce Durham Üniversitesi'nde Uluslararası Para, Finans ve Yatırım alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Warwick Business School'da Finans ve Strateji alanında MBA programını başarıyla tamamladı. Dayıoğlu, SPK İleri Düzey Sermaye Piyasası, SPK Türev Araçlar ve ABD bazlı FRM (Finansal Risk Yönetimi) lisanslarına sahip. - İSTANBUL