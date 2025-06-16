Renault CEO'su Luca de Meo Görevinden Ayrılıyor

Renault Group'un Üst Yöneticilik ( Ceo ) görevini yürüten Luca de Meo'nun, otomotiv sektörü dışındaki yeni fırsatları değerlendirmek üzere görevinden ayrılma kararı aldığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın çağrısıyla toplanan Renault Group Yönetim Kurulu, dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine katkılarından dolayı Luca de Meo'ya teşekkür etti.

Görevden ayrılma kararı 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar görevini sürdürecek olan Luca de Meo'nun ardından, önceden belirlenen atama planı doğrultusunda yeni CEO atanmasına yönelik süreç başlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jean-Dominique Senard, Luca de Meo'nun, beş yıl boyunca Renault Group'u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti.

Senard, Luca de Meo'nun liderliğinde şirketlerinin sağlıklı bir temele kavuştuğunu, etkileyici bir ürün gamına sahip olduğunu ve büyüme sürecine yeniden girdiğini aktardı.

Luca de Meo'nun mükemmel bir endüstri lideri olmasının yanı sıra yaratıcı, adanmış, tutkulu ve ilham verici bir kişilik olduğuna dikkati çeken Senard, şunları kaydetti:

"Bugün, birlikte üstesinden geldiğimiz zorluklar ve geçirdiğimiz yıllar için tüm şirket olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Kendi adıma, bu unutulmaz yolculuk boyunca kurduğumuz ilişkinin kalitesini her zaman hatırlayacağım. Bu vesileyle bu sembolik şirketin yeniden yapılanmasında bizlerle birlikte çalışan tüm çalışanlarımıza da içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"Renault Group'a liderlik etmek büyük bir ayrıcalıktı"

Luca de Meo da Renault Group'ta geçirdiği sürede çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını ancak birçok kişinin imkansız olarak gördüğü hedefleri gerçeğe dönüştürdüklerini anlattı.

Elde ettikleri sonuçların her şeyi açıkça ortaya koyduğunu, bunlar arasında şirket tarihlerinin en güçlü başarılarının yer aldığını vurgulayan Luca de Meo, şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim. Geleceğe hazır, dönüşümünü tamamlamış bir şirket bırakıyor ve deneyimimi farklı sektörlerde değerlendirmek üzere yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Renault Group'a liderlik etmek büyük bir ayrıcalıktı. Bu hem insani hem de endüstriyel anlamda hayatımda bir kez yaşanabilecek bir deneyimdi.

Bu nedenle görevim boyunca tutku, bağlılık ve inançlarıyla şirketi ileriye taşıyan, 'Renaulutioner' adını verdiğim tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar bu şirketin gerçek itici gücü. Ayrıca birkaç yıl önce beni bu göreve layık gören, destek ve güvenini esirgemeyen Jean-Dominique Senard'a ve projelerimize inanan Yönetim Kurulu'na da teşekkür ederim."