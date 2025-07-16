Remed Assistance, Kapadokya Rallisi'nde Güvenliği Sağladı

Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kapadokya Rallisi'nde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde Başkent Turing Spor Kulübü tarafından Kapadokya'da ilk kez organize edilen şampiyonanın dördüncü etabı, Nevşehir, Avanos, Uçhisar ve Ürgüp çevresinde koşuldu.

Remed Assistance, rallinin tüm etaplarında, çekici ve ambulans ekipleriyle yarışmacıların ve araçların güvenliğini sağladı. 40 aracın yer aldığı rallinin 10,70 kilometrelik Remed Assistance özel etabı ise kumtaşı ve kireçtaşı zemin yapısı, keskin virajları ve teknik zorluklarıyla heyecana sahne oldu.

Toksport WRT takımı adına yarışan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ikilisi, en iyi zamanı kaydederek bu özel etapta birinci oldu. Onları, genel klasman birincisi Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi takip etti. Dereceye giren pilotların ödüllerini, Remed Assistance Yol Yardım Birimi liderleri Hacer Buzdere ve Kübra Hazaran takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın özel ayaklarından birinin, Kapadokya gibi tarihi ve turistik bir bölgede gerçekleştiğini, bu durumun organizasyonun marka değeri ve ülke tanıtımı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Pilotların, farklı yer şekilleri ve yüksek sıcaklık nedeniyle alışılmışın dışında zorluklarla karşılaştığına değinen Ertuğ, şunları kaydetti:

"Remed Assistance olarak çekici ve ambulans ekiplerimizle yarış boyunca sahadaydık. Hem sporcuların hem araçların ihtiyaçlarına profesyonelce müdahale eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değerli organizasyona katkı sunan TOSFED yetkililerine, Ege Otomobil Sporları Kulübü'ne ve tüm sponsorlara ayrıca teşekkür ederim. Dereceye giren tüm pilotları kutluyorum."