"Rekor sayıda yaptırım uygulanıyor" diyen Lavrov'dan rest: Bunlar bizi güçlendiriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü gününde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesine rekor seviyede yaptırım uygulandığını belirten Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

KUZEY KORE VE İRAN'DAN 2 KAT FAZLA YAPTIRIM UYGULANIYOR

Yaptırımların son turunun eşsiz nitelikte olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananların 2 kat fazla olduğunu belirtti.

"YAPTIRIMLAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Lavrov, "Batı'ya kapıları kapatan biz değiliz, kapıları kapatan onlar. Yaptırımlar bizi güçlendiriyor. Ekonomimizi bunlara göre düzenleyeceğiz. Amacımız Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak. Ukrayna'da Pentagon'un en büyük biyolojik laboratuvar projesi ihtimali olabileceğini göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'YE AİT BİYOLOJİK LABORATUVAR

Dün de Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu iddia etmişti.

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