Haberler

Rekabet Kurumu Şişecam'a Soruşturma Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Soruşturma, Şişecam'ın cam geri dönüşüm alanında kanunları ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Rekabet Kurulunca, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, cam sektöründe faaliyette bulunan teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, Şişecam'ın "ekonomik bütünlük haricinde kalan herhangi bir teşebbüsten (yurt içinde faaliyet gösteren üçüncü taraflardan) fırına hazır cam kırığı (FHCK) kapsamında kullanılan işlenmemiş düz cam ürünlerinin tedarikinin 15 bin ton ile sınırlandırılması" hükmüne aykırı hareket edildiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ve nispi idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda teşebbüs temsilcisine de söz verildi.

Şirket temsilcileri, Şişecam'ın cam geri dönüşüm tarihçesini anlatarak, bu alanda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Atık camları nerelerden tedarik ettiklerini aktaran şirket temsilcisi, "Şişecam Türkiye'nin en büyük cam üreticisi. 19 tedarikçiyle çalışıyoruz. Halihazırda Şişecam'ın Karacalarla FHCK dışında herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. Şişecam global bir şirket, 23 bin çalışanı ile Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden. Şirketin, FHCK alanına girme sebebi küresel geri kazanım piyasasını ülkede oluşturabilmektir." diye konuştu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.