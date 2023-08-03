Rekabet Kurumu, Kontrolmatik ve Astor gibi şirketlerin de bulunduğu 6 enerji şirketine soruşturma açtı. Soruşturmanın nedeni, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi ihlali olarak gösterildi.

Rekabet Kurumu, 6 enerji şirketine soruşturma açtı. Kontrolmatik ve Astor gibi şirketlerin de bulunduğu soruşturmanın nedeni olarak da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi ihlali gösterildi. İşte soruşturmayla ilgili tüm ayrıntılar…

Kontrolmatik ve Astor'a soruşturma

Astor Enerji AŞ, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ, Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ, Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'ye rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan teşebbüste bulundukları için soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 13.07.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Astor Enerji AŞ, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ, Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ, Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 23-31/596-M sayı ile karar vermiştir.