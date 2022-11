Aralarında Avon'un da bulunduğu 6 kozmetik şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti, Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

SORUŞTURMA AÇILMASI KARARI ALINDI

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.