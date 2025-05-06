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Rekabet Kurulu, Önemli Devralma İşlemlerine Onay Verdi

Rekabet Kurulu, Önemli Devralma İşlemlerine Onay Verdi
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Rekabet Kurulu, çeşitli şirketlerin devralma işlemlerine onay vererek önemli bir karar aldı. N11, Aschem Petrokimya, Bluebird Bio ve daha birçok şirketin hisseleri ile kontrol yapılarındaki değişiklikler onaylandı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Kablotek Kablo San. ve Tic. AŞ ve KT Kablo Pazarlama San. ve Tic. AŞ'nin belli orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Burgeon Biyoteknoloji ve Sanayi Ticaret AŞ'nin hisselerinin yüzde 50'sinin Vivacy Group SAS tarafından devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Aschem Petrokimya Sanayi AŞ'nin hisselerinin belli bir kısmının Turan Tari tarafından devralınması ve bu devralma yoluyla Aschem Petrokimya Sanayi AŞ üzerinde Turan Tari ve Özlem Başer tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onaylandı.

GTCR LLC tarafından kontrol edilen fonlar aracılığıyla dolaylı olarak tutulan CPI Holdco LLC'nin tek kontrolünün, Archimedes Blocker Inc. ve Archimedes Splitter LP aracılığıyla Brookfield Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bluebird Bio Inc. üzerindeki dolaylı ortak kontrolün The Carlyle Group Inc. ve SK Capital Partners L.P. tarafından kontrol edilen fonlar tarafından, özel amaçlı şirket Beacon Parent Holdings L.P. aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Halil İbrahim Bacacı'nın Port Uluslararası Enerji Yatırımları AŞ üzerinde doğrudan sahip olduğu tam kontrolün, Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Infinidat Ltd.nin tek kontrolünün Lenovo Group Limited'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki Lenovo Global Technology International B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ, LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ, T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından, Saha Mağazacılık AŞ'nin paylarının bir kısmının devralınması suretiyle Saha Mağazacılık AŞ üzerinde ortak kontrol tesis işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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