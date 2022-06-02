Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma

ANKA - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında “rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında "rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yumurta sektörüne yönelik geniş çaplı soruşturma bilgisi, Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı. Duyuruya göre, YUMBİR ve üye 12 birlik ve 13 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Kurul, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlattı.

ANKA / Ekonomi

Rekabet Kurulu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title