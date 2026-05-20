Araç lastiği sektörüne yönelik rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunmalar alındı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, söz konusu alandaki teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsatarak, Kurulun, Goodyear Lastikleri Türk AŞ'nin savunmasının ticari sır içeren bölümlerinin gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de sürecin, lastik yenileme pazarında üretici, sağlayıcı ve dağıtıcı olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında, rakipler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylem, rekabete hassas bilgi değişimi, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayilere yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması, ayrımcılık, bayilerle münhasırlık anlaşmaları ve rekabet etmeme yükümlülüğü, iş gücü piyasalarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve çalışan ayartmama iddiaları bakımından başlatıldığını ifade etti.

Yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getiren temsilci, fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylem iddiası bakımından, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ ve Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ'ye kanunu ihlal ettikleri iddiasıyla idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Temsilci, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ hakkında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemde bulunmak suretiyle kanunu ihlal ettiği yönünde bir tespit yapılamadığını ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını bildirdi.

Teşebbüslere yönelik yükümlülük talebi

Fiyat hareketlerine yönelik tespit edilen uyumlu eylemin meydana gelmesinde etkisi olduğu değerlendirilen bayiler aracılığıyla dolaylı bilgi değişiminin engellenmesi, ilgili ihlalin tekrarının önlenmesi ve ilgili pazarda rekabetin tesis edilmesi bakımından soruşturma tarafı sağlayıcı teşebbüslere yükümlülük getirilmesi talebinde bulunan temsilci, her bir bayiyi ayırt edecek kodlamaya, bu işletmelere yapılacak fiyata ilişkin her türlü duyuruda ayırt edici, görünür, sayfaya yayılacak şekilde filigran yöntemiyle yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Temsilci, talep ettikleri diğer yükümlülüklere yönelik bilgi verirken şunları kaydetti:

"Söz konusu özelliklere sahip duyuruların, birden fazla bayiye veya tüm bayilere toplu iletilmesine son verilecek. Bunun yerine duyurular, her bir bayinin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile erişebildiği, üretici/sağlayıcı teşebbüs ile bayileri arasındaki işlemlerin gerçekleştiği portal aracılığıyla birebir iletilecek. İlgili portal haricinde sözlü ya da yazılı herhangi bir yöntem kullanılmayacak. Halihazırda böyle bir portala sahip olunmaması durumunda Kurul tarafından takdir edilecek süre içinde söz konusu arayüz/portal, bayilerin erişimine açılacak. Bayilerin ileri tarihli fiyat ve fiyatı oluşturan unsurlara ilişkin duyuruları rakip üreticilere veya bayilerine iletmesinin sağlayıcı teşebbüsler ile olan sözleşme ilişkisi ile önüne geçilmesi sağlanacak."

Temsilci, soruşturma kapsamındaki her bir iddiaya yönelik ceza talep edilen teşebbüsleri de ayrı ayrı sıraladı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.