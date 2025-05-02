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Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya Rekor Ceza

Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya Rekor Ceza
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Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su'ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimleri yaptığı gerekçesiyle toplamda 26 milyon lira idari para cezası kestiklerini açıkladı.

Rekabet Kurulu'nun Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ( Erikli ) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) hakkında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde iki şirkete rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimleri yaptıkları gerekçesiyle 26 milyon liraya yakın idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ( Erikli ) ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar Su) satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle rekor para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu, iki şirket hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını tamamladı. Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi. Yapılan incelemeler neticesinde Erikli ve Pınar Su'nun geleceğe dönük satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları tespit edildi. Rekabet Kurulu, 24 Nisan tarihli toplantısında aldığı 25-16/377-175 sayılı karar doğrultusunda bu davranışın ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Yapılan incelemeler neticesinde Erikli ve Pınar Su'nun geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve iki şirkete de idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bu çerçevede Erikli'ye 21 milyon 106 bin 469 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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