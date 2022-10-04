Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.09.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-42/609-M sayı ile karar verdi. - ANKARA