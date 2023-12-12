Rekabet Kurulu, Facebook hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, 'Threads' uygulamasını 'Instagram' ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen Meta Platforms Inc. (Facebook) hakkında soruşturma başlattı.
REKABET Kurulu, 'Threads' uygulamasını 'Instagram' ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen Meta Platforms Inc. (Facebook) hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc.'nin 5 Temmuz 2023'te kullanıma sunduğu 'Threads' isimli uygulamayı, 'Instagram' uygulaması ile bağlayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin ön araştırma yaptı. 23 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, bulguları yeterli bulan Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.