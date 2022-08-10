Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-33/527-M sayı ile karar verdi. - ANKARA