Haber : Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

 - Güncelleme:
Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-33/527-M sayı ile karar verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Rekabet Kurulu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title