Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma

Güncelleme:
Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirketlerin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı.

Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı.

FİYAT BELİRLEME İDDİASI

Rekabet Kurulu, soruşturmada söz konusu ekonomik bütünlüğün yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirleyip belirlemediğini ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlayıp kısıtlamadığını araştıracak. İncelemenin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine odaklandığı belirtildi.

ÖN ARAŞTIRMA TAMAMLANDI

Kurulun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan ön araştırma, 18 Aralık 2025'te tamamlandı. Elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması üzerine, ilgili şirketler hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Rekabet kurumu ferreroya bir bak istersen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

