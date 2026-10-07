Haberler

Rekabet Kurulu, Indomie üreticisi Adkoturk'a soruşturma açtı, geçici tedbir aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rekabet Kurulu, Indomie ve Supermi üreticisi Adkoturk hakkında hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Kurul, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün ve delist bütçesi gibi avantajlar sağlanmamasına geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurulu, hazır noodle pazarında faaliyet gösteren, Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adkoturk) hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adkoturk'un hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.

Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Adkoturk'un bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi

Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı