Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Güncelleme:
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Ticaret Bakanlığı ise halkın cebini zorlamayacak bir müjde verdi. Bakanlık, gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler sonucunda indirim konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde gıda arzı ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik kapsamlı tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, temel gıda ürünlerine uygun fiyatla ve kolay erişimin sağlanması amacıyla sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve indirim kampanyaları konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İNDİRİM MUTABAKATI

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında gıda arz ve talebinin uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olmasına yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütmüş, gıda toptan ve perakende sektörlerinin yöneticileriyle görüşmüş ve indirim kampanyaları yapmaları konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Merve Yaz
Yorumlar (1)

Mehmet Aydın:

Başkasının cebinden ulufe dağıtmayın Tarım kredi marketlerinde durum ne alemde

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

