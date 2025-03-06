Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Ramazan Ayıyla Birlikte Malatya'da Hurma Çeşitleri Tezgahlarda

Ramazan Ayıyla Birlikte Malatya'da Hurma Çeşitleri Tezgahlarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hurma çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar, hurmanın cinsine göre 70 ila 600 TL arasında değişiyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Malatya'daki tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. Fiyatlar ise hurmanın cinsine göre 70 ila 600 TL arasında değişiyor.

Malatya'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte tezgahlarda hurma çeşitleri yerini aldı. İnönü Caddesi üzerinde konteyner iş yerinde hurma satışı yapan Nurettin Özdemir, fiyatlar nedeniyle vatandaşların genellikle yarım kilo almayı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu kaydederek fiyatların da 70 ila 600 TL aralığında değiştiğini belirtti.

Hurma alışverişi yapan bir vatandaş, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmamızı buradan alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu - MALATYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
img

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
img

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.