Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün gece yarısından itibaren benzine 1,64 lira ve motorine ise 1,63 lira zam bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; idari tatil nedeniyle zam kararından vazgeçildi. Akaryakıta zam miktarının 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayacak gece yeniden şekillenecek.

Güncel akaryakıt fiyatları;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL

Ankara: 41.24 TL

İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL

Ankara: 41.63 TL

İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL

Ankara: 20.19 TL

İzmir: 19.89 TL

Öte yandan temmuzda akaryakıt fiyatları, haziran ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile zamlanacak. ÜFE'nin sıfır olması halinde bile otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artış olacak. Katma değer vergisi ile hesaplandığında akaryakıtın litresinde 2-2,5 lira artış bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.