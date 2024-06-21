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Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi

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Benzine 1 lira 81 kuruş, motorine ise 1 lira 79 kuruş zam geliyor. İdari tatil nedeniyle ertelenen zammın 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayacak gece pompaya yansıması bekleniyor.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün gece yarısından itibaren benzine 1,64 lira ve motorine ise 1,63 lira zam bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; idari tatil nedeniyle zam kararından vazgeçildi. Akaryakıta zam miktarının 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayacak gece yeniden şekillenecek.

Güncel akaryakıt fiyatları;

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
  • Ankara: 41.24 TL
  • İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
  • Ankara: 41.63 TL
  • İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
  • Ankara: 20.19 TL
  • İzmir: 19.89 TL

Öte yandan temmuzda akaryakıt fiyatları, haziran ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile zamlanacak. ÜFE'nin sıfır olması halinde bile otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artış olacak. Katma değer vergisi ile hesaplandığında akaryakıtın litresinde 2-2,5 lira artış bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Erkan SEZGİN:

Allahuekberciler alalım yorumları

55
22
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kerem can:

Tam bir m.lsin

yanıt5
yanıt7
Sefa Altun:

Temmuzdan önce yapilacak olan zam maaş farkı oluşturacağı için temmuza bırakıldı hadi hayirlisi

yanıt11
yanıt0
Polat46 null:

yasasin ucusa geciyoruz

69
2
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Doğrucu:

Yaparsa akp yaparrr

62
3
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Hakan Ak:

Eklenen rakam öyle böyle değil derken ? 10-15 lira eklendi sandım maalesef alıştık bu küçük zamlara 1-2 lira

37
16
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mekanci1 genc:

Zammm zammm zammm

43
1
yanıtYanıtla
Mehmet ŞaFaK:

zama bile zam yapılmış

43
0
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Muzaffer Akın:

Bugünümüze şükürler olsun Allah başımızdan eksik etmesin reisi bu zamcıklar dış ülkelerin oyunu biraz sabır kemer sıkalım daha gabardan yüzümüze fışkıracak petrol yani yeni vergi modeli geliyor bide hatta yurtdışı çıkış parası 3000tl ye çıkacakmış kasa nasıl boşaldiysa artık sabredelim karedeniz gazı gabardan fışkıracak petrol daha neler neyse sabır şükredelim kafayı yedim sanırım:)

24
1
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Muzaffer Akın:

Allah şükürler olsun bugünümüze hep dijjj güçlerin oyunu daha kötüsü olabilirdi 100 olabilirdi

21
0
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