Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Güncelleme:
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, son jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış politikasına ve küresel dengelere dair açıklamalar yapan Koç, "Türkiye doğru yolda mı?" sorusuna yanıt vererek Ortadoğu politikası için "Çok memnunum" dedi.

  • Rahmi Koç, Türkiye'nin Ortadoğu'daki politikasını 'çok iyi' olarak değerlendirdi.
  • Rahmi Koç, ABD Başkanı Trump'ın stratejisini 'iyi izah edemediğini' belirtti.
  • Rahmi Koç, Türkiye'nin politikasından 'çok memnun' olduğunu ifade etti.

TÜSİAD Genel Kurulu'na katılan Koç Holding Onursal Başkanı ünlü iş insanı Rahmi Koç, son jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'nin tutumuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NEFES'e değerlendirmeler yapan Koç, "Türkiye doğru yolda mı" sorusuna, "Türkiye Ortadoğu çalkalanırken çok iyi bir politika şimdiye kadar takip etti. Bunun böyle olmasını temenni ediyorum. Atatürk ne demiş? 'Arap'ın işine karışmayacaksınız kavga ederken, bir de taraf tutmayacaksınız' demiş. Bizimkiler de onu yapıyorlar, çok memnunum" cevabını verdi.

"TRUMP STRATEJİSİNİ İYİ İZAH EDEMİYOR"

Diğer yandan dünyada çok süratli bir değişim olduğuna dikkat çeken Koç, "Trump, ABD'yi tekrar dünyanın en kuvvetli en büyük ülkesi yapmak için seçildi. O istikamette gidiyor. Yalnız stratejisini iyi izah edemiyor. O için bazen gülünç oluyor. Bazen ciddiye almama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama esasında yaptığı doğru. Trump'tan evvelki başkanların tutumundan dolayı onun ittiği, bunun kalktığı bir ülke durumundaydı. Şimdi Trump, bunların hepsini geri çevirmek istiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıReşat Töre:

İSTERSE DEMESİN BAK NELER OLUYOR.....

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Bunlar destek verdi ise bence yanlış yoldayız

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Yapma ya çokmu doğru yolda herkez inandı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Kim için kimin için doğru yolda İsrailli yahudi içinse evet

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiyenin hangi yolda olduğu bell ideğil ama onun tüpten acayip yolunu bulduğu kesin ben otuz beş yıl bunların tüpünü sattım işlerin iyi zamanı ister sat ister satma tüple aynı marka beyaz eşyayı bayilerin önüne indiriyorlardı bayilerde satamadığından spota veriyordu buna tüpün hatrına katlanıyorlardı işler azalınca bayiler piyangocu tüpçüye kaçınca bundan vazgeçtiler müşteriden gelen yarım tüplere bastıkları gazdanda çok muazzam paralar kazanıyorlardı biz ise işin hamallığını yapıyorduk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

