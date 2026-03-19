Eski tenisçi Rafael Nadal, Global Ports Holding'in iş ortağı oldu

Global Ports Holding (GPH), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından 209 hafta boyunca dünya bir numarası olarak listelenen eski tenisçi Rafael Nadal ile iş ortaklığına gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rafael Nadal, Global Ports Holding'in Sevilla Kruvaziyer Limanı'ndaki yerel ortağı Ocean Platform Marinas (OPM) şirketinin azınlık hisselerini satın aldı. Bu yatırımla birlikte Nadal, kruvaziyer ve mega yat liman işletmesi sektörüne adım atmış oldu.

Nadal, aktif tenis yaşamı süresince 22 kez Grand Slam kazanarak bunu başaran ilk erkek tenis oyuncusu olmuştu.

Geçen günlerde Sevilla Kruvaziyer Limanı'nda operasyonlarına başlayan Global Ports Holding ve Ocean Platform Marinas (OPM) 25 yıl boyunca bu limanı işletecek.

Yatırım programının 5 yıl içinde tamamlanması ve yanaşma alanlarının iyileştirilmesi, yolcu trafiğinin geliştirilmesi, büyük yatlara özel destek hizmetleri ile kışlama ve su üstü onarımları için teknik tesislerin oluşturulmasını kapsıyor.