QNB Türkiye, Uluslararası Piyasalardan 450 Milyon Dolar Kredi Sağladı

QNB Türkiye, yüzde 175 yenileme oranıyla tamamladığı sendikasyon işlemi ile uluslararası piyasalardan 450 milyon dolar kredi elde etti. İşlem, Türkiye bankacılık sektöründe uzun vadeli sendikasyonla dış borçlanma sağlayan ilk örnek oldu. Yeni kaynaklar, depremden etkilenen bölgeler ve sürdürülebilir projelere yönlendirilecek.

QNB Türkiye, yüzde 175 yenileme oranıyla tamamladığı sendikasyon işlemi kapsamında uluslararası piyasalardan 2 ve 3 yıl vadeli toplam 450 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye'nin yeni sendikasyon işlemine, vadesi gelen kredi tutarının iki katını aşan 650 milyon dolar düzeyinde talep geldi.

QNB Group'un iştiraki QNB Türkiye, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli kısmını bu yıl güçlü bir katılımla yenileyerek vadeyi 2 ve 3 yıla çıkardı. Böylece banka, Türkiye bankacılık sektöründe yalnızca uzun vadeli yapı içeren sendikasyonla dış borçlanan ilk kuruluş oldu.

İşlem kapsamında toplam maliyetler, 2 yıllık dolar dilimi için yıllık SOFR + yüzde 1,90, 3 yıllık dolar dilimi için SOFR + yüzde 2,15, 2 yıllık avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 1,65 ve 3 yıllık avro dilimi için Euribor + yüzde 1,90 seviyelerinde gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik bağlantılı yapı ile deprem bölgesi ve reel sektöre destek sağlanacak

Sendikasyon işlemine 18 ülkeden 30 banka katılım sağladı. İşleme, 3 yeni bankanın uzun vadeli katılımı ve dijital bankaların gösterdiği ilgi dikkati çekti. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK) üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank yürüttü.

QNB Türkiye'nin sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyonuna ilişkin odak alanları, 6 Şubat Depremi'nden etkilenen bölgelere sağlanan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne uygun şekilde kullandırılan Mavi Kredilerden oluştu.

Yeni sendikasyon kapsamında sağlanan kaynakların, ağırlıklı olarak depremden etkilenen bölgelerdeki finansman ihtiyacına ve Mavi Krediler kapsamında reel sektör projelerine yönlendirilmesi hedefleniyor. QNB Türkiye, bu uzun vadeli dış finansman yapısıyla Türkiye'nin dış ticaretine ve ekonomik büyümesine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

