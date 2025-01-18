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QCAR Mobilite, Mardin'deki Üçüncü Şubesini Açtı

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Araç kiralama şirketi QCAR Mobilite, Mardin'in Artuklu ilçesinde üçüncü şubesini hizmete sundu. Şirket, Mardin'deki şube sayısını 16’ya çıkarırken, bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Araç kiralama şirketi QCAR Mobilite, Mardin'deki üçüncü şubesini merkez Artuklu ilçesinde hizmete açtı.

Maher Holding bünyesinde kurulan araç kiralama şirketi QCAR Mobilite, şube sayısını artırıyor.

Mardin'de geçen ay Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde 2 şube açan QCAR Mobilite, üçüncü şubesini Artuklu'daki Ravza Caddesi'nde açarak Türkiye'deki şube sayısını 16'ya yükseltti.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünü önemsediklerini belirterek, kentte üçüncü şubesini açan QCAR Mobilite yöneticilerine teşekkür etti.

Çelik, "Ulaştırma, bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sunan bir sektördür. Ulaşıma medeniyet gözüyle de bakıyoruz. Yollar medeniyetse ulaştırma araçlarımız da bir medeniyettir, tanıtımdır ve hizmettir." dedi.

"Önümüzdeki aylarda 4. şubeyi havalimanında açacağız"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da QCAR Mobilite'nin Maher Holding'in finansal market ekosistemindeki yenilikçi rolüyle sektöre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sigorta acentelerinin bu ekosistemdeki aktif rolünün, QCAR'ın büyüyen yapısına önemli destek sağladığının altını çizen Yaşar, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarımızla birlikte QCAR da bizim önemli ekosistemlerimizden biri. Önümüzdeki aylarda 4. şubeyi havalimanında açacağız. Mardin bizim çok önem verdiğimiz, çok değer verdiğimiz ülkemizin nadide şehirlerinden biri. Dolayısıyla Türkiye için de önemli şehir. Yatırımlarımız devam edecek. Her zaman ülkemize güveniyoruz. 2025'te enflasyon ve faiz trendinde gerileme olacak ve ekonomimizde önemli iyileşme olacak. Dolayısıyla yatırımların artacağına inanıyoruz. Zaten yatırımlarımıza hiç ara vermedik, devam ettiriyoruz. İnşallah hem bu alanda hem de diğer alanlarda yatırımlarımız devam edecek."

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ise daha fazla şube açarak özelikle bölgenin turizmine katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Sezen, "Turizme olan desteğimiz devam edecek. Burada yepyeni araçlar, yollarda turizme destek için hizmet veriyor olacak." ifadesini kullandı.

Artuklu Acente Şubesi'nin sahibi Şeyhmus Sezer de turizm kenti Mardin'de konaklamadan sonra en önemli ihtiyaçlardan biri olan araç kiralama sistemini kurumsal firmayla gidermek istediklerini belirterek, yaklaşık 20 personel ve araçla halkın hizmetinde olacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından şubenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Ekonomi
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