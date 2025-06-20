QCAR Mobilite, Konya'da İki Yeni Acentesiyle Büyüyor

Maher Holding'in mobilite alanındaki markası QCAR Mobilite, Konya'da iki yeni acente şubesi açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya'da hizmete giren Meram Şubesi EFC Sigorta Aracılık Hizmetleri sahibi Alper Çalık, Selçuklu Şubesi ise ZFB Sigorta sahibi Fuat Kaya tarafından hayata geçirildi.

Şubelerin açılış töreni, Maher Holding ve QCAR Mobilite yöneticileri, bölgedeki acente temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki hizmet ağını genişletmeye devam eden QCAR Mobilite'nin Konya'da açtığı iki yeni acente şubesiyle birlikte toplam şube sayısı 28'e ulaştı.

Şirket, Konya'daki açılışın ardından gelecekte Antalya, Şanlıurfa, İskenderun ve Diyarbakır şubelerinin de açılışını planlarken, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite'nin yaygınlığının her geçen gün arttığını ve yaz boyunca sadece festivallerde değil, açılışlarda da sahada olacaklarını belirtti.

Yaşar, Mobilite'nin ancak sahada büyüdüğünü ve bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vermeye devam ettiklerini aktardı.

Açılışını gerçekleştirdikleri iki yeni şubenin, sadece Konya için değil, tüm ekosistem için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yaşar, "Şubelerimizin hem Quick Finansal ekosistemimize hem iş ortaklarımız Alper Bey ve Fuat Bey'e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Konya'da birçok değerli acentemiz var, onların da bu yeni yapılanmaya güçlü katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hızlı ve kolay bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz"

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen de QCAR olarak şubelerini yalnızca haritada birer nokta olarak değil, kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

Sezen, özellikle yüksek hızlı tren garlarına, havalimanlarına ve şehir içi ulaşımın merkezi noktalarına yakın olmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Ekonomik, pratik, tam senlik' sloganımızda geçen 'pratik' tam da buradan geliyor. Her iki şubemiz de yepyeni araçlarıyla faaliyete başladı. Kullanıcılarımız için konforlu, hızlı ve kolay bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

EFC Sigorta sahibi Alper Çalık ise Quick Sigorta ile sigorta tarafında uzun süredir başarılı bir işbirliklerinin olduğunu anımsattı.

Çalık, bu işbirliğine QCAR Mobilite ile yeni bir boyut eklediklerine değinerek, artık müşterilerine sadece sigorta değil, mobilite alanında da kaliteli hizmet sunacaklarını kaydetti.

ZFB Sigorta sahibi Fuat Kaya da şubelerini tren garı gibi stratejik bir noktada açmış olmanın kendileri için heyecan kaynağı olduğunu vurgulayarak, işbirliklerinin hem müşterilerine hem de sektöre değer katacağının altını çizdi.