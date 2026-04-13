Katar, Kongo Cumhuriyeti'nde yeni hidrokarbon keşfi yaptığını duyurdu

Güncelleme:
Katar'ın QatarEnergy şirketi, Kongo Cumhuriyeti açıklarındaki Moho sahasında 'MHNM-6 NFW' kuyusunda yeni bir hidrokarbon keşfi gerçekleştirdi. Keşif, uluslararası portföyü güçlendirmek amacıyla stratejik ortak TotalEnergies ile ilerleyecek.

İSTANBUL (AA) — Katar'ın petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy'nin, Kongo Cumhuriyeti açıklarındaki "Moho sahasında" yeni bir hidrokarbon keşfi yaptığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haebrine göre, QatarEnergy, ortağı TotalEnergies EP Congo şirketi aracılığıyla "Moho G" formasyonu içinde yer alan "MHNM-6 NFW" kuyusunda hidrokarbon keşfi gerçekleştirdi.

Söz konusu keşfin, ülkedeki açık deniz arama ve üretim lisansı kapsamında yer alan Moho sahasının bir parçası olduğu belirtildi.

Katar Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad Şerida el-Kaabi, Kongo Cumhuriyeti'ndeki bu umut verici keşifle büyüyen uluslararası portföylerini güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını, stratejik ortak TotalEnergies ve Kongo hükümeti ile söz konusu kaynakları geliştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaabi ayrıca, "MHNM-6 NFW" kuyusunda yapılan çalışmalarda yüksek kaliteli rezervuarlar içinde yaklaşık 160 metre uzunluğunda bir hidrokarbon sütunu tespit edildiğini, keşfedilen katmanların özelliklerini belirlemek için veri toplama ve numune alma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
