Q Yatırım Bankası Sermayesini 1,5 Milyar Liraya Çıkardı

Q Yatırım Bankası, ödenmiş sermayesini 600 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkararak güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sermaye artışı, Q Yatırım Bankası'nın sağlam mali yapısını ve uzun vadeli stratejik vizyonunu pekiştirirken, geleceğe yönelik kararlı büyüme stratejisinin de somut bir göstergesi niteliğini taşıyor.

Banka, söz konusu artışla sermaye yeterliliğini ve faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında daha etkin ve kapsayıcı hizmetler sunmak üzere operasyonel altyapısını daha da güçlendirdi.

Ayrıca banka, artan sermaye yapısıyla hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda rekabet gücünü daha da artırmayı, daha büyük ölçekli yatırımları desteklemeyi ve kurumsal müşterilerine daha rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Q Yatırım Bankası Genel Müdürü Cihan Küçükgöze, kuruluşlarından bu yana "Neden Olmasın?" vizyonuyla müşteri memnuniyetini, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi odaklarına aldıklarını belirtti.

Sermaye artışlarının, stratejik hedeflerini daha da ileriye taşımalarına olanak sağlayacağını aktaran Küçükgöze, şunları kaydetti:

"Güçlenen sermaye yapımız, yalnızca bankamızın değil, aynı zamanda müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın geleceğine duyduğumuz bağlılığın da bir yansımasıdır. Yeni sermaye yapımızla birlikte finans sektörüne değer katmaya ve ekonominin gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."