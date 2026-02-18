Haberler

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: "ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin toplam değerinin 14 trilyon dolardan fazla olduğunu açıkladı. Yaptırımların kaldırılmasının her iki taraf için de avantajlı olacağına vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin 14 trilyon dolardan fazla değere sahip olduğunu belirtti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Rusya'nın ABD'ye yaptırımların kaldırılması halinde 12 trilyon dolar değerinde anlaşma teklif ettiğine yönelik haberleri yalanlayan Dmitriyev, "ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ABD şirketlerine 300 milyar dolardan fazla maliyete yol açması nedeniyle sonunda yaptırımları kaldıracaktır." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, yaptırımları kaldırmasının ABD'nin çıkarına olduğunu vurgulayarak, "ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Rusya arasında geçen yıldan bu yana Ukrayna konulu müzakereler devam ederken, Dmitriyev de ekonomi alanında ABD tarafıyla çeşitli görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: AA " / " + Emre Gürkan Abay -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

Valilerin yaptıkları Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti