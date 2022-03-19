Putin'in katıldığı etkinlikte konuşmasından çok montunun fiyatı gündem oldu! Asgari ücretin 25 katı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kırım'ın ilhakının 8'inci yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Putin'in konuşmasından daha çok giydikleri kamuoyunda gündem oldu.

195 BİN TL'LİK MONT

ABD'nin ve Batı'nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla etkinlikte yerini aldı.

MONTUN FİYATI BİR RUS'UN YILLIK KAZANCINDAN 2 KAT DAHA FAZLA

2021'de, ortalama bir Rus'un yıllık maaşı 678 bin rubleydi. Bu rakam Putin'in montunun fiyatının yarısından daha fazlasına denk geliyor.

ASGARİ ÜCRETİN 25 KATINA DENK GELİYOR

Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor.