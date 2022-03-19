Putin'in katıldığı etkinlikte konuşmasından çok montunun fiyatı gündem oldu! Asgari ücretin 25 katı - Haberler

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Putin'in katıldığı etkinlikte konuşmasından çok montunun fiyatı gündem oldu! Asgari ücretin 25 katı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Dün Kırım'ın ilhakının 8. yılı için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir etkinlik düzenlendi. Organizasyonda Putin de bir konuşma yaptı. Ancak etkinliğe Putin'in konuşmasından çok giydiği mont damga vurdu. Putin'in montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kırım'ın ilhakının 8'inci yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Putin'in konuşmasından daha çok giydikleri kamuoyunda gündem oldu.

ABD'nin ve Batı'nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla etkinlikte yerini aldı.

Putin'in giydiği montun fiyatı gündem oldu! Rusya'daki asgari ücretin tamı tamına 25 katı

2021'de, ortalama bir Rus'un yıllık maaşı 678 bin rubleydi. Bu rakam Putin'in montunun fiyatının yarısından daha fazlasına denk geliyor.

Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor.

Putin'in katıldığı etkinlikte konuşmasından çok montunun fiyatı gündem oldu! Asgari ücretin 25 katı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Putin, Dünya, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

Asgari ücretli milletimiz 10-15 bin tl.lik telefon alıyor taksit emanet mücadele ediyor borç takıyor 40 takla atıyor onu ortamda masa üstünde sergilemek için, Koca Rusya başkanı pazardanmı giyinecek

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