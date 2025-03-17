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Putin'den ABD'li fona menkul kıymet alma yetkisi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD merkezli 683 Capital Partners adlı fona, Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma yetkisi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı, Rus şirketlerindeki Batılılara ait bazı menkul kıymetlerin satışına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

ABD'Lİ FONA MENKUL KIYMET ALMA YETKİSİ

Buna göre, ABD merkezli 683 Capital Partners adlı fona Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma izni verildi. Böylece 683 Capital Partners, ABD ve İngiltere merkezli bazı şirketlere ait Rus menkul kıymetlerini satın alabilecek.

2022'DE YASAKLAMIŞTI

Putin tarafından Ağustos 2022'de imzalanan kararnameyle, Batılı şirketlerin, Rus menkul kıymetleriyle işlem yapmaları yasaklanmıştı. İşlemler yalnızca Rus hükümeti tarafından sağlanan özel izinle yapılabiliyor.

Putin'den ABD'li fona menkul kıymet alma yetkisi
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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