Haberler

PTT'den "El-Cezeri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT AŞ, 'El-Cezeri' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa sundu. 45 lira bedelli anma pulu ve 90 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde ve online platformda erişime açıldı.

Ptt AŞ, "El-Cezeri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını, tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "El-Cezeri" konulu 45 lira bedelli (60 x 85 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, Mardin PTT Müdürlüğünde "El-Cezeri 06.02.2026 CİZRE" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı. ???????

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte