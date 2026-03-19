Haberler

PTT'den Ramazan Bayramı'na özel tebrik kartları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT, Ramazan Bayramı dolayısıyla özel tebrik kartları hazırladı. Vatandaşlar, Türkiye genelindeki PTT iş yerlerinden bu kartları ücretsiz olarak temin edebilirler. Kartlar, bayramlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PTT, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel değerleri yaşatacak özel bir çalışma yaptı.

"Özel tasarımlarla oluşturuldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramların bağları güçlendiren özel günler olduğuna işaret ederek, "Geçmişten izler taşıyan, Ramazan Bayramı'nın paylaşma, hatırlama ve gönül alma kültürünü yaşatmayı amaçlayan kartlar, vatandaşların sevdiklerine anlamlı mesajlar ulaştırmasına vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Hazırlanan kartların, bayramın geleneksel değerlerini yansıtan özel tasarımlarla oluşturulduğunu bildiren Uraloğlu, vatandaşların bayram tebriklerini sevdiklerine ulaştırması için PTT'nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağının hazır olduğunu aktardı.

Uraloğlu, mektuplaşma kültürünün ayrı bir değere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital iletişimin hız kazandığı bir dönemde dahi el yazısıyla yazılmış bir bayram tebriğinin taşıdığı anlam çok kıymetlidir. PTT'nin köklü posta geleneğiyle bayramların manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

