PTT AŞ, 'Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı' Özel Gün Zarfını Satışa Sundurdu

Ptt AŞ, "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı" konulu 70 lira bedelli özel gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, "Ortabahçe Cad. Büyük Beşiktaş Çarşısı, Zemin Kat No: 10 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içinde "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların Yüzyılı 24.11.2025 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.