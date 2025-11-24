PTT AŞ, 'Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı' Özel Gün Zarfını Satışa Sundurdu
PTT AŞ, 'Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı' temalı 70 lira bedelli özel gün zarfını satışa çıkardı. Zarf, PTT iş yerlerinde ve online olarak PTT AŞ'nin web sitesinden alınabilecek.
Ptt AŞ, "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların 100 Yılı" konulu 70 lira bedelli özel gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte, "Ortabahçe Cad. Büyük Beşiktaş Çarşısı, Zemin Kat No: 10 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içinde "Uluslararası Sempozyum Milli Sarayların Yüzyılı 24.11.2025 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
