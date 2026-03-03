PTT'den "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu posta pulu

Ptt AŞ tarafından "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu (26x36 milimetre boyutunda) 6x10 lira, 6x45 lira, 4x125 lira, 4x265 lira bedelli resmi posta pulları, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.