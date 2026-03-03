Haberler

PTT'den "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu posta pulu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT AŞ, 'Osmanlı Padişah Tuğraları' konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu. Farklı bedellere sahip pullar, PTT iş yerleri ve online olarak satışa çıkarıldı.

Ptt AŞ tarafından "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Osmanlı Padişah Tuğraları" konulu (26x36 milimetre boyutunda) 6x10 lira, 6x45 lira, 4x125 lira, 4x265 lira bedelli resmi posta pulları, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

İran, ülkenin kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz