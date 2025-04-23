Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

PTT AŞ'den Nasreddin Hoca Temalı Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ'den Nasreddin Hoca Temalı Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT AŞ, 'Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu)' temalı anma pulu ve ilk gün zarfını piyasaya sürdü. Ürünler PTT iş yerlerinde ve online olarak satışa sunuluyor.

Ptt AŞ tarafından "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu)" konulu 2x35 lira (36x52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı ve 2x70 lira bedelli maksimum kartı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra Ulus PTT Müdürlüğü'nde "Çizgi Kahramanlar (Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu) 23.04.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.???????

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.