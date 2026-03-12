Haberler

PTT'den "Çankırı" konulu sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT AŞ, 'Çankırı' konulu yeni sürekli posta pulları ve ilk gün zarfını, farklı bedellerle satışa sundu. İlk gün damgası uygulaması da başladı.

Ptt AŞ tarafından "Çankırı" konulu sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı tedavüle sürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Çankırı" konulu 45 lira, 125 lira ve 265 lira bedelli sürekli posta pulları (26x41 milimetre boyutunda) ile söz konusu pullara ait 480 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Çankırı PTT Müdürlüğü adresinde, "Çankırı Konulu Sürekli Posta Pulları 12.03.2026 ÇANKIRI" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Mert Davut
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş karar! Bayram edecekler
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti