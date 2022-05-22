Tam 400 milyon euro kazanacak! İşte PSG'nin Mbappe'ye sunduğu sözleşmenin detayları - Haberler

Tam 400 milyon euro kazanacak! İşte PSG'nin Mbappe'ye sunduğu sözleşmenin detayları
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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe PSG ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yıllık 100 milyon euro alacak olan Mbappe'ye 300 milyon euro imza parası verilirken, Mbappe'nin yeni sözleşme kapsamında teknik direktör seçiminde aktif rol oynayacağı iddia edildi.
Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada, Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid'e transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız, 3 yıl daha PSG forması giyecek.
2025 yılına kadar PSG forması giyecek olan Kylian Mbappe, yıllık 100 milyon euro kazanacak. Öte yandan Fransız yıldıza yeni sözleşmesi kapsamında 300 milyon euroluk da bir imza ücreti ödenecek.
Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzalaması üzerine sözleşmenin detayları hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan en kabul görenlerinden biri ise, Mbappe'nin takımın başına geçecek olan teknik direktörleri seçebileceği.
Mbappe'nin PSG ile yeni sözleşme imzaladığını öğrenen, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.