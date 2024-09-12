Prostat Kanserinde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor

Gaziantep Medical Point Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, erkeklerde sıkça görülen prostat kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, hastalığın daha hızlı teşhisine olanak sağlayan yöntemler hakkında bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, prostat kanserinin, prostat bezinde oluşan kötü huylu tümör olduğu bilgisini paylaştı.

Prostat kanserinin genellikle yavaş geliştiğini ve erken evrelerinde belirgin semptomlar göstermeyebileceğini belirten Barut, "Bu nedenle düzenli tarama ve kontrol testleri, hastalığın erken evrede teşhis edilmesine olanak tanır." ifadesini kullandı.

Barut, erken teşhis için prostat spesifik antijen (PSA) testi ve dijital rektal muayenenin önemine değinerek, "PSA testi, prostat bezinden salgılanan bir protein olan PSA'nın kan düzeylerini ölçer. Yüksek PSA seviyeleri, prostat kanseri riskinin bir göstergesi olabilir. Ancak PSA testi tek başına yeterli olmayabilir, bu yüzden dijital rektal muayene ile birlikte değerlendirilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Prostat kanserinin tedavi seçeneklerinin hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değiştiğini vurgulayan Barut, "Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi bulunur. Her hastanın durumu farklı olduğundan, kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barut, prostat kanserine karşı önlem almanın ve sağlık kontrollerini aksatmamanın bu süreçte en önemli adım olduğunun altını çizerek, "Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek genel sağlık için büyük önem taşır. Ayrıca, 50 yaşından itibaren erkeklerin düzenli olarak prostat kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.