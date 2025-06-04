Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç'ten Et Tüketimi için Önemli Uyarılar

Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç'ten Et Tüketimi için Önemli Uyarılar
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Medipol Acıbadem Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ile ilgili önemli sağlık tavsiyelerinde bulundu. Yeni kesilmiş etin dinlendirilmeksizin tüketilmesinin sindirim sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, yeni kesilmiş etin, sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabildiğini, bu sebeple etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi etin sağlık sorunlarına yol açmaması için bazı kurallara dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bayram sofralarının vazgeçilmezi et tüketiminin belirli kurallara uyulmadığında mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini aktardı.

Bilgiç, özellikle kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Yeni kesilmiş et sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir, bu sebeple etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle sindirim sistemi ve karaciğer rahatsızlığı bulunan bireylerin çok daha dikkatli olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğine dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Etin öğle veya akşam yemeğinde tüketilmesini öneriyoruz. Kızartma gibi ağır pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı. Fırın, tencere veya haşlama yöntemiyle pişirilen etler hem daha sağlıklı hem de sindirimi daha kolaydır. Ayrıca kavurma yapılacaksa, etin kendi yağıyla pişirilmesi yeterlidir, dışarıdan yağ eklenmesine gerek yoktur."

"Tatlılar etle tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır"

Bilgiç, karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatat tüketiminde çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gıdalar mümkün olduğunca az tüketilmeli. Ayrıca, etin yanında tatlı yemekten kaçınılması gerekir. Tatlılar bayram sofralarının bir parçası olsa da etle birlikte tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır. Etin yanında bol su, taze sebze ve salatayla dengeli bir öğün oluşturulmalı. Bayramın dört günü boyunca sürekli et tüketmekte sindirim sistemi için risklidir. Günde bir öğün et tüketimi yeterlidir. Bunun dışında daha hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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