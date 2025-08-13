Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faiz indirimi altın fiyatlarını artırır

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, ekonomi gündemindeki kritik başlıkları yorumladı. Memur ve emekliye yönelik hükümetin açıkladığı ilk zam teklifini değerlendiren Erdoğan, FED'in olası faiz indirimi kararının altın fiyatlarına etkilerinden, gümrük tarifelerinin ekonomi politikalarındaki yerine kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. Trump'ın Rusya'dan petrol ithal eden ülkelere uygulamayı planladığı ek vergilerin Türkiye için sıkıntı yaratabileceğini belirten Erdoğan, yatırımcılara portföy çeşitliliği konusunda da önemli tavsiyelerde bulundu.

HÜKÜMETİN MEMUR VE EMEKLİYE İLK ZAM TEKLİFİ GÜNDEMDE

Erdoğan, açıklanan ilk zam teklifinin piyasalardaki beklentiler açısından önemini vurgularken, enflasyon ve alım gücü dengesi açısından sonuçlarının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

"FED'İN FAİZ İNDİRİMİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEBİLİR"

FED'in faiz oranlarını düşürme yönünde oluşacak beklentinin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını söyleyen Erdoğan, "Bu tür küresel gelişmeler, yatırımcıların portföy dağılımlarında önemli değişiklikler yapmasına yol açar" dedi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE ULUSAL EKONOMİ POLİTİKALARI

Gümrük tarifelerinin ülkelerin ulusal ekonomilerini korumak ve güçlendirmek amacı taşıdığını belirten Erdoğan, Trump'ın yeni vergi planlarının Türkiye'ye olası etkilerini de değerlendirdi.

"BÜTÜN GELİRİNİZİ TEK SEPETE YÜKLEMEYİN"

Yatırımcılara risk dağılımı tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Tüm gelirinizi tek bir yatırım aracına yönlendirmek, dalgalı piyasa koşullarında ciddi kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.