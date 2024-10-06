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Prof. Dr. Cemal Zehir: Kamala Harris seçilirse kripto paralar yeni zirveler görür

Prof. Dr. Cemal Zehir: Kamala Harris seçilirse kripto paralar yeni zirveler görür
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Prof. Dr. Cemal Zehir, ABD başkanlık seçimlerinin kripto paralar üzerindeki etkisini Haberler.com'da değerlendirdi. Zehir, Trump'ın kripto paraların ülke ekonomisine zararlı olduğunu düşündüğünü, demokratların ise bunu kendi lehlerine görüğünü belirtti. Kripto yatırımcılarının Trump'ın seçilmesi durumunda belirsiz bir döneme gireceğini, Kamala Harris seçilirse kripto paraların yeni zirveler göreceğini ifade etti.

Prof. Dr. Cemal Zehir Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Zehir, ABD başkanlık seçimlerinin kripto paralara etkisinden bahsetti.

Zehir, şu ifadeleri kullandı;

"Yanlış hatırlamıyorsam Trump, kripto paraların ülke ekonomisinin aleyhinde olduğunu söylemişti ancak demokratlar bunu kendi lehlerinde görüyorlar. Kripto para piyasasını yöneten bir grup var dünyada, bunların istekleriyle de çalışan siyasiler var. Demokratlar da böyle, liberal dünyaya daha uygun."

"HARRIS SEÇİLİRSE KRİPTO PARALAR YENİ ZİRVELER GÖRÜR"

Kripto yatırımcısının Trump'ın seçilmesi durumunda kripto paraların akıbetinin belirsiz olacağını vurgulayan Zehir, sözlerine şöyle devam etti;

"Cumhuriyetçiler milliyetçi olduğu için doları güçlendirmek istiyorlar. O yüzden Kamala Harris seçilirse kripto paralar yeni zirveler göreceği kesin gözüküyor. Ben kripto paraların lehinde olan bir kişi değilim, çünkü karşınızda muhatap yok."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Ekonomi

Kamala Harris Kripto Para Ekonomi Finans

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