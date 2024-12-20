Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, asgari ücretin 22 bin 500 TL'den başlayıp 23 bin TL civarında şekilleneceğini ve en fazla 25 bin TL'ye ulaşacağını tahmin etti. Faizlerin düşmesiyle piyasanın canlanabileceğini, ancak bu düşüşün yatırımlara sınırlı etki yapacağını belirtti. Ayrıca, 2025 yılında doların 42-44 TL, euronun ise 43-45 TL bandında seyredeceğini öngördü. Zehir, bu tahminlerin yatırımcılara yol gösterici olabileceğini ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

"ASGARİ ÜCRETİN 22 BİN 500'DEN BAŞLAYIP 23 BİNDE SONLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Cemal Zehir, Türk-İş'in pazarlık masasında güçlü bir teklif sunarak asgari ücret görüşmelerine etkili bir başlangıç yaptığını belirtti. Ancak işveren tarafının çok düşük rakamlarla görüşmelere başladığını ifade etti. Zehir, asgari ücretin 22 bin 500 TL'den başlayıp 23 bin TL civarında şekilleneceğini ve en fazla 25 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Refah payı artışlarıyla yüzde 30 oranında bir artışın gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir

"FAİZLERİN DÜŞMESİYLE PİYASA CANLANACAKTIR"

Merkez Bankası'nın Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyleyen Zehir, faizlerin düşmesiyle piyasanın canlanabileceğini ifade etti. Ancak faiz indiriminin yatırımlara etkisinin sınırlı olacağını, 2,5 puanlık bir düşüşün ekonomik bir patlama yaratmayacağını vurguladı. Fed'in de 2025 yılına kadar iki kez faiz indirimi yaparak ABD ekonomisini durgunluktan kurtarmayı hedeflediğini belirtti.

"2025 YILI DOLAR BEKLENTİM 42-44 TL BANDINDA, EUROYU DA 43-45 TL BANDINDA BEKLİYORUM"

Altının ons fiyatının 2025 yılında 2 bin 800 ila 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin eden Zehir, döviz kurlarında ise doların 42-44 TL, euronun ise 43-45 TL bandında seyredeceğini öngördü. Zehir, Borsa İstanbul'un yüksek faizler nedeniyle yerinde saydığını, faiz düşüşlerinin borsayı olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi. Bu ekonomik tahminlerin yatırımcılara yol gösterici olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Haberler.com / Şevval Çelik - Ekonomi
img

Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.