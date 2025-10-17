Haberler

Prof. Dr. Adnan Yüksel, Yılın En Başarılı Sağlık Yatırımcısı Ödülünü Aldı

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Hospital Manager tarafından düzenlenen Sağlık Yöneticisi Ödülleri 2025'te 'Yılın En Başarılı Sağlık Yatırımcısı Ödülü'ne layık görüldü. Yüksel, sağlık sektörüne yaptığı katkılar ve eğitime verdiği önemle dikkat çekti.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Hospital Manager tarafından düzenlenen Sağlık Yöneticisi Ödülleri 2025'te "Yılın En Başarılı Sağlık Yatırımcısı Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17. yılını kutlayan Hospital Manager tarafından organize edilen törende, sağlık sektörünün farklı alanlarından çok sayıda yönetici, akademisyen ve gönüllü bir araya geldi.

Türkiye genelinde sağlık sektörüne katkı sunan kurum ve yöneticilerin ödüllendirildiği organizasyonda, Prof. Dr. Adnan Yüksel, sağlık yatırımlarına yaptığı öncü katkılar, yenilikçi vizyonu ve eğitime kazandırdığı projeler nedeniyle Yılın En Başarılı Sağlık Yatırımcısı Ödülü'nü elde etti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yüksel, ödülün kendisi için özel ve onur verici olduğuna değinerek, bu başarıyı kazanmasına yardımcı olan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Yüksel, sağlık sektörünün ticari bir alan olmadığını belirterek, "Asıl önemli olan birine dokunmak, birini iyileştirmek, bir çocuğu yürütmek, yoğun bakımdaki bir hastayı ayağa kaldırmak. Yani, insanlara umut olmak." değerlendirmesini yaptı.

Eğitime çok önem verdiklerini vurgulayan Yüksel, "Her yıl ilk 100'e giren TUS başarıları elde ediyoruz. Öğrencilerimizi sadece bilgiyle değil, değerlerle de donatıyoruz. Onlara kendi çocuklarımız gibi davranıyor, ülkenin geleceğine en iyi şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
