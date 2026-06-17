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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği üyeleri, turizm hareketliliğini değerlendirdi

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'daki turizm hareketliliğinin bu aydan itibaren daha da arttığını belirtti. Sektör değerlendirme toplantısında turizmciler yaz sezonunu ve gündemi ele aldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'daki turizm hareketliliğinin bu aydan itibaren daha da arttığını söyledi.

POYD tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen sektörü değerlendirme toplantısı, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

Coğrafi işaretli ürünlerden yapılan Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği toplantıda, turizmciler yaz sezonunu değerlendirdi.

Saatçioğlu, AA muhabirine, sektörde güç birliğini artırmak amacıyla yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini söyledi.

Dernek üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Saatçioğlu, "Yaklaşık 1500 aktif üyemiz var. Bir araya gelerek kendi faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapıyoruz, gündemi ve turizmi değerlendiriyoruz." dedi.

Turizm sektörünün en küçük olumsuzluktan etkilenebildiğini, ABD/İsrail-İran arasında yaşanan savaşın yansımalarını hissettiklerini dile getiren Saatçioğlu, kentteki turizm hareketliliğinin bu aydan itibaren arttığını kaydetti.

Aylık toplantı yemeklerinde yöresel mutfağın tanıtımına da katkı sağladıklarını anlatan Saatçioğlu, otellerde Anadolu mutfağını daha fazla ön plana çıkarmaya başladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
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