Posta sektörü e-ticarete uyumlu hale gelecek, geçen yıl kargo 1,46 milyar adet oldu

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Postacılık sektöründe taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak ülkenin ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılacak.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, posta sektöründe haberleşmeye yönelik gönderilerin rolü giderek azalırken, posta hizmetleri önemli bir ticaret altyapısı haline dönüştü.

Kurye, kargo ve lojistik sektörleri arasındaki sınırlar giderek belirsizleşirken, e-ticaretteki artış sektörün büyümesine önemli katkı sağladı.

Geçen yıl kabul edilen haberleşme gönderilerinin sayısı 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 40 azalarak 224,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, aynı dönemde posta kolisi/kargosu gönderilerinin hacmi yüzde 5 artış gösterdi ve 1,46 milyar adede ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında ise 728 milyon posta kolisi/kargosu kabul edildi ve bu gönderilerin yüzde 96'sını kurumsal gönderiler oluşturdu. Haziran 2026 itibarıyla posta işletmecileri 9 bin 543 şubede yaklaşık 123 bin çalışanla hizmet sundu.

Toplam 3 bin 313 işyerinin 804'ünde herhangi bir banka bulunmuyor

Sektörde 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu çerçevesinde Eylül 2026 itibarıyla verilen 5 yetki belgesiyle 26'sı ulusal düzeyde olmak üzere 52 işletmeci yetkilendirildi.

Ağustos 2026 itibarıyla, evrensel posta hizmet yükümlüsü PTT AŞ 1084 müdürlük, 1683 şube, 516 acente ve 30 mobil işyeri olmak üzere toplam 3 bin 313 işyerine sahip bulunuyor. Bu işyerlerinin 804'ü herhangi bir bankanın bulunmadığı yerleşim yerlerinde hizmet sunuyor.

Yıllık Program kapsamında, modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak ülkenin ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılması temel amaç olarak belirlendi.

Öte yandan program çerçevesinde posta sektörü gelişen e-ticaret koşullarıyla uyumlu hale getirilerek hızlı, kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Kaynak: AA