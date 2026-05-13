Porsche SE'den Volkswagen'e "iş modelini değiştirme" çağrısı

Volkswagen Grubu'nun kontrolünü elinde bulunduran Porsche ve Piech'in holding şirketi Porsche SE, otomotiv sektöründe yaşanan krizin holding karlılığını düşürmesi üzerine Volkswagen'e, iş modellerinde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Stuttgart merkezli şirketten yapılan açıklamada, Volkswagen AG'deki hisselerin taşınan değerinde yapılan 1,3 milyar avroluk nakit dışı değer düşüşü nedeniyle holdingin bu yılın ilk çeyreğinde 923 milyon avro net zarar açıkladığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 1,08 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Volkswagen Grubu'nun en büyük hissedarı olan Porsche SE Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, konuya ilişkin açıklamasında, düzeltilmiş konsolide net karın beklentilere paralel şekilde yüzde 21 düşüşle 382 milyon avroya gerilediğini bildirdi.

Finansman yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Pötsch, "Çekirdek yatırımlarımıza uzun süredir başarıyla hizmet eden iş modellerinin, yeni piyasa koşullarına göre kökten uyarlanması ve yeniden hizalanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, küresel pazarda gümrük tarifeleri, Çinli üreticilerin rekabeti ve elektrikli araçlara geçiş süreciyle karşı karşıya kalan Volkswagen Grubu ve Porsche AG maliyet azaltma programları uyguluyor.

Şirket bünyesinde 50 bin istihdamın azaltılmasının planlandığı ve Almanya'daki fabrikaların durumunun tartışıldığı süreçte, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, sendikalarla yapılan anlaşmalara rağmen tasarruf tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Volkswagen'de yüzde 31,9 hisse ve yüzde 53,3 oy hakkına, Porsche AG'de ise yüzde 12,5 ortaklığa sahip olan Porsche SE, ana otomotiv yatırımlarındaki kar kayıplarını dengelemek amacıyla rotasını savunma sanayisi ve yapay zeka yatırımlarına çevirdiğini duyurdu.