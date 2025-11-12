Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin merakla beklediği banka promosyonu ihalesini 100 bin lira ile İş Bankası kazanmıştı. Emniyet teşkilatı çalışanlarını sevindiren bu anlaşmanın 1 Kasım itibarıyla tamamlandığı ve ödemelerin Kasım ayının ikinci haftasında personelin maaş hesaplarına tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacağı ifade edildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü personeline Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında 100 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
- Promosyon ödemesi Kasım ayının ikinci haftasında personelin maaş hesaplarına yatırılacak.
- Promosyon anlaşması 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin uzun süredir beklediği promosyon anlaşması sonuçlandı. Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni protokol kapsamında her personele 100 bin lira ödeme yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale Komisyonu, en yüksek teklifi veren Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) 'den tekliflerini güncellemelerini talep etmiştir. Nihai değerlendirme sonucunda, İş Bankası'nın 100.000 TL'lik teklifi kabul edilmiş ve promosyon ödemesi personel başına bu tutarda yapılacaktır. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür eder, sürecin Emniyet Teşkilatı mensuplarına hayırlı olmasını dileriz." denilmişti.
KASIM AYININ ORTASINDA HESAPLARA YATABİLİR
Yetkililer, protokolün 1 Kasım itibarıyla tamamlandığını ve ödemelerin Kasım ayının ikinci haftasında personelin maaş hesaplarına tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacağını bildirdi.