Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaptı.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Balcı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini, Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçti."

Balcı, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli imzalı "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
