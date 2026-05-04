Pluxee yemek kartı işverenlere maliyet avantajı sağlarken çalışanların alım gücünü artırıyor

Pluxee yemek kartı, vergi avantajı, dijital kullanım imkanı ve üye ağıyla şirketlerin maliyet optimizasyonuna katkı sunarken çalışanların alım gücünü artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee, yemek kartı sistemiyle işveren, çalışan ve yerel ekonomi arasında sürdürülebilir bir değer oluşturuyor.

Türkiye genelinde 25 bin kurumsal müşteri, 170 bini aşkın üye iş yeri ve 2 milyon çalışana ulaşan Pluxee, yemek kartı sistemiyle işverenlere yüzde 100'e varan vergi tasarrufu imkanı sunuyor.

Şirketlerin yemek yan hakkını tek fatura üzerinden yönetmesine olanak tanıyan sistem, işverenlerin maliyet yönetimi ile operasyonel süreçlerini kolaylaştırıyor.

Artan maliyet baskısı ve değişen çalışan beklentileri, şirketleri yan hak politikalarını daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmeye yönlendiriyor.

Pluxee yemek kartı sistemi, söz konusu ihtiyaca finansal ve operasyonel açıdan çözüm sunarak işverenlere bütçe kontrolü, çalışanlara da fayda sağlıyor.

Sistem, sunduğu indirim kampanyaları ve puan kazandırma kurgularıyla çalışanların alım gücünü desteklerken yan hakların toplam değerini de artırıyor.

Geçen yıl, Pluxee Plus kapsamında sunulan kampanyalardan 234 bini aşkın kullanıcı faydalanırken, tüm avantajları aktif kullanan bir çalışan için yıllık 54 bin liraya varan tasarruf imkanı oluşabiliyor.

Dijitalleşmeyle hızlanan dönüşüm

Yemek kartı kullanımı giderek dijital kanallara taşınırken, Pluxee mobil uygulaması indirmeleri son 2 yılda artış gösterdi.

Aynı dönemde çevrimiçi platformlar üzerinden yapılan harcama adetlerinin de iki katına çıktığı görülürken, Pluxee kullanıcılarının yüzde 90'ı fiziksel kart yerine dijital kod ile ödeme yapmayı tercih ediyor.

Söz konusu eğilim, kullanıcıların hızlı, kolay ve temassız ödeme çözümlerine yöneldiğini ortaya koyarken, sektörün geleceğinde dijital deneyimin belirleyici olacağına da işaret ediyor.

Türkiye'de 50 bini aşkın restoran ve küçük işletmenin gelirlerinin yüzde 20 ila yüzde 40'ı yemek kartı harcamalarından oluşurken, Pluxee'nin üye iş yeri ağının yüzde 55'ini oluşturan KOBİ'ler, bu sistemle günlük ciro akışını daha öngörülebilir şekilde yönetebiliyor.

Söz konusu yapı, çalışan ve işverenin yanı sıra yerel esnaf ve küçük işletmeler açısından da sürdürülebilir bir ekonomik model ortaya koyuyor.

Küçük işletmelere sağlanan iş hacmi, Pluxee'nin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında öne çıkan dört ana odak alanından biri olarak yer alıyor.

Bu kapsamda, tek şubeli ve sınırlı ölçekli işletmelere sağlanan iş hacmi çeyreklik bazda düzenli olarak takip edilerek belirlenen hedefler doğrultusunda aksiyonlar hayata geçiriliyor.

"Yemek kartının kullanım alanları tüketici beklentilerine göre dönüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, yemek kartı sisteminin geçmişteki tanımının ötesine geçtiğini belirtti.

Özcan, sistemi yalnızca yemek ihtiyacını karşılayan bir çözüm olarak değil, işveren, çalışan ve üye iş yerleri arasında sürdürülebilir değer üreten bir ekosistem olarak ele aldıklarını belirtti.

Yemek kartının çalışanlar için maaştan sonra en çok talep edilen yan hak olmaya devam ettiğini aynı zamanda şirketler için de artan maliyet baskısına karşı verimli bir çözüm olarak öne çıktığını vurgulayan Özcan, şirketlerin operasyonel verimliliğini artıran, gider yönetimini kolaylaştıran ve çalışan deneyimini destekleyen bir sistem olarak yemek kartının kullanım alanlarının tüketici beklentilerine göre dönüştüğünü vurguladı.

Kullanıcılarına yalnızca restoranlarda değil, çevrim içi yemek platformlarından ve kiosklar üzerinden yemek alışverişi yapabilecekleri esnek bir deneyim sunduklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Böylece çalışanların günlük hayatına daha fazla temas eden, hızlı ve kesintisiz bir kullanım alanı yaratıyoruz. 2 milyona yakın kullanıcıyı geniş üye iş yeri ağımızla buluştururken, her bir temas noktasında somut fayda yaratmaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşımla yerel esnaf ve küçük işletmeler için de sürdürülebilir bir ekonomik modeli devamlılığını sağlıyoruz."